Gedaan met kamperen: parlement keurt nieuwe inschrijvingsregels voor scholen goed

De nieuwe inschrijvingsregels moeten komaf maken met het schoolkamperen en moeten ook de maximale keuzevrijheid van ouders helpen garanderen. Het decreet bepaalt onder meer dat overbevraagde scholen verplicht zijn om gebruik te maken van een digitaal aanmeldingssysteem. Dat systeem wordt niet van bovenaf opgelegd. Vlaanderen biedt wel een systeem aan, maar de scholen kunnen voor een ander algoritme kiezen.

In de vorige legislatuur werd al een nieuw inschrijvingsdecreet uitgewerkt, maar de invoering werd enkele keren uitgesteld. Ook in die tekst werd de dubbele contingentering al geschrapt, die secundaire scholen oplegde om 20 procent van de plaatsen voor te behouden voor indicatorleerlingen. Na de verkiezingen werd de tekst aangepast en nu wordt die dubbele contingentering ook afgeschaft in het basisonderwijs.

Scholen kunnen nog steeds een percentage van de plaatsen vrijhouden voor een ondervertegenwoordigde groep. De invulling van die groep kunnen ze zelf beslissen, mits akkoord van de gemeenteraad.

“Systeel op maat van scholen”

Arnout Coel van N-VA is tevreden dat de dubbele contingentering ook in het basisonderwijs verdwijnt. “Dit systeem was en is allerminst transparant en de gewenste effecten van sociale mix bleven ofwel uit of zouden ook zonder het systeem gerealiseerd worden”, zegt hij. “Dat centraal aangestuurde en inefficiënte systeem vervangen we nu door een aanpak op maat van de scholen. Men kan nog steeds facultatief tot maximaal 20 procent van de plaatsen voorzien voor ondervertegenwoordigde groepen, maar het nieuwe decreet legt dit nooit op.”

De oppositie reageert minder enthousiast. “Wij betreuren de afschaffing van de dubbele contingentering in het basisonderwijs”, zegt Johan Danen van Groen. “Het systeem liep jaren goed en liet toe om de populatie van scholen af te stemmen op de buurt. Dat lijkt ons een gezond principe. Het was een van dé maatregelen die tot minder segregatie op school leidden. De Vlaamse regering geeft met het nieuwe decreet ouders een vals gevoel van vrijheid, ze laat hen in de steek”, aldus het parlementslid. En het gaat nog verder, vindt hij. “Minister van Onderwijs Ben Weyts beroept zich op lokale autonomie - een goede zaak - maar tegelijk verbiedt hij dat lokale besturen het systeem handhaven zoals dat nu op heel wat plaatsen goed werkt.”