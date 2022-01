Onze tv-tips: Een holocaustontkenner, film in hoofdstukken én een dokter met autisme

Denial

Canvas, vr, 21.20u

Rachel Weisz neemt de hoofdrol voor haar rekening in dit rechtbankdrama gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In 1993 publiceert de Amerikaanse historica Debora Lipstadt een boek waarin ze auteur David Irving als ontkenner van de Holocaust bestempelt en zijn geloofwaardigheid in twijfel trekt. Hij klaagt haar aan wegens smaad en het proces dat volgt is de belangrijkste juridische beproeving op het vlak van holocaustontkenning en vrijheid van meningsuiting. (tove)

Rachel Weisz neemt de hoofdrol voor haar rekening in het rechtbankdrama ‘Denial’, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. — © RR

The Hateful Eight

Play4, vr, 20.35u

De negende film die geschreven en geregisseerd werd door regisseur Quentin Tarantino. Bijzonder aan deze film is dat er voor het eerst in een halve eeuw gebruikgemaakt werd van de zogeheten ‘ultravision 70 mm film’ om een authentieke sfeer te bekomen. De film speelt zich af in 1877 na de Amerikaanse burgeroorlog en is verdeeld in zes hoofdstukken. De muziek van de vorig jaar overleden Ennio Morricone werd destijds bekroond met een Oscar. (tove)

‘The Hateful Eight’ speelt zich af in 1877 na de Amerikaanse burgeroorlog en is verdeeld in zes hoofdstukken. — © RR

The Good Doctor

VTM, vr, 22.35u

We pikken de draad op bij aflevering 17 van het vierde seizoen, in Amerika uitgezonden afgelopen mei. The Good Doctor is momenteel volop een vijfde reeks aan het draaien in de Verenigde Staten en krijgt nog steeds goede kritieken van heel wat journalisten. Vooral de vertolking van acteur Freddie Highmore als een dokter met autisme is de voorbije jaren alom geprezen. De serie scoort sinds de start al opvallend goede kijkcijfers in Vlaanderen. (tove)