Renault wil tegen 2030 enkel nog elektrische wagens verkopen in Europa

Automerk Renault wil in 2030 niet langer 90 procent maar wel uitsluitend nog elektrische voertuigen verkopen in Europa. Dat heeft de algemeen directeur van de groep Renault, Luca de Meo, donderdag gezegd.

Het Franse merk brengt dit jaar een compacte elektrische Mégane op de markt, en binnenkort een moderne versie van zijn kleine Renault 5. Beide wagens worden gemaakt in het noorden van Frankrijk.

De Renault-topman verwacht wel dat de bevoorradingsproblemen voor computerchips ook dit jaar zullen aanhouden, met het zwaartepunt in de eerste jaarhelft. De Franse autobouwer kon vorig jaar een half miljoen auto’s niet maken door de schaarste.

De CEO kondigde ook aan dat er vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van de winstgevendheid. Renault is erin geslaagd 2 miljard euro vaste kosten weg te snijden, zei hij. In 2020 sloot het bedrijf een akkoord over een lening van 5 miljard euro met staatsgarantie om door de crisis te geraken. Tegen 2024 verwacht de directie die lening terug te betalen.