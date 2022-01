WRT met Dries Vanthoor verovert poleposition in 24 Uur van Dubai

Zoldernaar Dries Vanthoor heeft donderdag in de Audi R8 LMS van het Belgische WRT-team de poleposition gepakt in de 24 Uur van Dubai.

LEES OOK. Dries Vanthoor uitgeroepen tot Rijder van het Jaar: “De eerste in de familie die deze titel ontvangt”

De organisatoren van de 24 Uur van Dubai, de eerste manche van de 24 Hours Series, hebben een nieuw kwalificatieformat ingevoerd met drie afzonderlijke delen en een startgrid die wordt bepaald door het gemiddelde van de drie tijden. WRT Audi pakte de pole met een tijd van 1:58.684, dankzij Dries Vanthoor, de Duitser Christopher Mies en de Fransman Thomas Neubauer. Zij zullen tijdens de race worden bijgestaan door Mohammed Saud Fahad Al Saud uit Saudi-Arabië en Axcil Jefferies uit Zimbabwe.

Niet minder dan 27 Belgische coureurs zijn voor dit evenement ingeschreven, waaronder de Kortrijkzaan Frédéric Vervisch in de tweede Audi WRT, die als zevende zal starten. Voormalig wielrenner Tom Boonen, in een Porsche 992 Cup, zal als 46e starten en als zevende in zijn klasse (992-Am).

De start van de 24 uur van Dubai wordt deze vrijdag om 12 uur Belgische tijd gegeven.