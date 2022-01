Serviër Nikola Grbic vervangt Vital Heynen als Poolse volleybondscoach

Heynen stond sinds 2018 aan het roer van Polen, dat hij meteen naar een tweede opeenvolgende wereldtitel leidde. Maar afgelopen zomer sneuvelde hij in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio tegen Frankrijk - wat de ambitieuze Polen maar moeilijk konden verkroppen. Zijn spelers konden vervolgens ‘slechts’ een bronzen medaille op het Europees kampioenschap op eigen bodem halen, waardoor het voorbije najaar al duidelijk was dat het einde verhaal was voor de Limburger.

De 48-jarige Grbic, olympisch kampioen als speler (2000), is momenteel coach van Perugia, waar hij de Poolse sterspeler Wilfredo Leon onder zijn hoede heeft.