Standard en Beerschot moeten twee wedstrijden achter gesloten deuren spelen na supportersincidenten

De partij werd na een veldbetreding van een Standard-fan en herhaaldelijk gooien van vuurwerk van supporters van de Rouches stilgelegd en uiteindelijk gestaakt. Nadien werd het terrein van Sclessin bestormd door tientallen heethoofden, die tot aan het vak van de bezoekers gingen.

Ook Beerschot twee wedstrijden zonder publiek

Ook de uit de hand gelopen Antwerpse stadsderby van zondag 5 december heeft een serieus staartje gekregen voor Beerschot. De club moet twee wedstrijden achter gesloten deuren afwerken naar aanleiding van het vuurpijlincident en de veldbestorming. Beerschot ging niet akkoord met het strafvoorstel, maar kreeg vandaag te horen dat het geen strafvermindering krijgt. De club gaf te kennen dat het in beroep gaat tegen die uitspraak.

Op 22 december verdedigde Beerschot zich uitvoerig voor het Bondsparket voor de ongeregeldheden die zich tijdens en na de derby tegen stadsrivaal Antwerp afspeelden. Het legde een document van 32 pagina’s voor en beschikte naar eigen zeggen ook over beelden die aantoonden dat Antwerpspeler Ritchie De Laet het thuispubliek provoceerde.

Maar ook na die verdediging blijft de straf van twee effectieve speeldagen achter gesloten deuren gelden. Het gaat overigens over wedstrijddagen waarop geen beperkingen gelden wat toeschouwersaantallen betreft. Wedstrijden waarbij het stadion leeg blijft door coronamaatregelen, tellen dus niet mee.

Het laatste woord is echter nog niet gezegd in deze zaak, want Beerschot gaat in beroep tegen de uitspraak. Daarnaast probeert de club ook nog een forfaitzege af te dwingen na de uitgestelde wedstrijd Standard-Beerschot. De Kielse Ratten weten ten laatste vrijdag of ze de match alsnog moeten spelen of dat ze drie punten mogen bijschrijven.