Dag en nacht controles aan werken in Boorsem: voor eerst mobiele trajectcontrole in Limburg

Een heel jaar lang zal er aan de werken op de E314 in Boorsem gecontroleerd worden. Voor het eerst wordt in Limburg daarom ook de mobiele trajectcontrole ingezet. Dinsdag - dag 2 van de werken - was er al een eerste controle. 7,3% van de gecontroleerde voertuigen reed sneller dan toegelaten.

Bij de controles van dinsdag net na de avondspits in de richting van Nederland werd met de mobiele radar geflitst. 4.006 voertuigen werden gecontroleerd. 300 reden er sneller dan de toegelaten 70 km/uur. “De hoogste gemeten snelheid was 118 km/uur. Te snel, daar bestaat geen discussie over. Maar het blijft wel onder de snelheidslimiet van 120 km/uur. Dat stelt ons ook een beetje gerust. We hebben al veel erger meegemaakt”, zegt commissaris Gerry Peeters, diensthoofd bij de Limburgse Wegpolitie.

De controle was de eerste in een lange rij die er gedurende werken - in de twee rijrichtingen - gaan gebeuren. “Vrijdag wordt de superflitspaal en de mobiele trajectcontrole in dienst genomen. De trajectcontrole is een van de nieuwere controlemethodes die inzetbaar is op plekken waar er langere tijd kan worden gecontroleerd zoals in Boorsem waar de werken langer duren. Want zo’n toestel moet correct geijkt worden. Voor kortere periodes zijn er andere betere manieren zoals een radar.”

Door op drie fronten op snelheid te controleren, is de boodschap: hou u ter hoogte van de werken aan de 70 km/uur. Want de kans dat u wordt geflitst, is zeer hoog. “Uit het verleden hebben we bepaalde lessen geleerd hoe de veiligheid op de autosnelweg ter hoogte van werken verbeterd kunnen worden. Goed belijning is er eentje van. Maar ook de methode waarop we controleren is er eentje. Voordeel van zo’n trajectcontrole is dat bestuurders met een gematigde snelheid de werken passeren. En zo vermijd je een accordeon-effect, ook op de plekken waar de rijstroken verspringen.”

Veiligheid

Bijkomend word ook de veiligheid op de werf voor de wegwerkers verbeterd. “Want werken op een plek waar het verkeer veel te snel passeert, is niet fijn. Maar ook de veiligheidsafstand tussen voertuigen - het bumperkleven - en het gebruik van gsm achter het stuur zijn dingen waarop we op zeer regelmatige basis daar gaan controleren. Het zijn allemaal overtredingen die kunnen leiden tot ongevallen. Door daarop toe te spitsen, hopen we van de werf in Boorsem een veilige werf te maken”, besluit de commissaris.