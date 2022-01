Spoorwerken in Brabant zorgen ook voor hinder in Limburgs treinverkeer

Tijdens de weekends van 15-16 en 22-23 januari voert spoornetbeheerder Infrabel een aantal vernieuwingswerken uit waardoor kunnen er, tijdens deze weekends, geen treinen rijden tussen Leuven en Landen. Om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken, legt NMBS vervangbussen in en leidt ze een aantal treinen om.

Tussen Tienen en Ezemaal installeert Infrabel een digitaal gestuurde seininrichting en wordt er gewerkt aan de uitrol van het veiligheidssysteem ETCS. Daarnaast voert Infrabel spoorwerken uit in Bierbeek. De IC-treinen tussen Blankenberge en Genk worden tijdens de verschillende weekends omgeleid tussen Leuven en Landen en rijden uitzonderlijk ook niet tussen Hasselt en Genk. Reizigers die van en naar Kiewit, Bokrijk en Genk moeten, kunnen in Hasselt overstappen op een andere trein. Reizigers van en naar Tienen kunnen de vervangbussen nemen die rijden tussen Leuven en Landen. Ook de IC-treinen tussen Oostende en Eupen worden omgeleid en stoppen niet in Tienen, Landen en Borgworm.

Meer informatie op de online reisplanner op de NMBS-website.