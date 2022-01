Mogno en Drulhon blijven leider, Koen Wauters en Pascal Feryn schuiven op in Dakar

Tom De Leeuw, Cédric Feryn en Bjorn Burgelman (Mercedes) zakten in vergelijking met zondag één plaats, van vijf naar zes. Ze zijn nog steeds tweede vrachtwagen, maar de kloof met hun concurrent is opgelopen tot 168 strafpunten. Dirk Van Rompuy en Jean-Marie Lurquin (Toyota) zijn opgeschoven naar de zevende plaats.

Koen Wauters en Pascal Feryn (Toyota) schuiven eveneens op, van zestien naar dertien. “Het was een fantastische dag”, zei Wauters na afloop. “De organisatie stuurde ons door wondermooie landschappen. We hebben écht van elke meter in het zand genoten. Vandaag waren er ook de eerste duinen, weliswaar niet onder de vorm van een RT. Het was zalig om na zoveel jaar nog eens in de duinen te rijden. Dat gevoel is en blijft zeer bijzonder. En onze wagen is ideaal voor de duinen. Etappe 8 was een goeie. Ons gemiddeld aantal strafpunten ligt tussen de 20 en de 50. De ene dag iets meer, de andere dag iets minder. Maar dat gemiddelde levert wel op. Vandaag schuiven we op naar plaats dertien. Als we zo verder blijven doen, dan gaan we niet meer zakken. Onze progressie komt er ook omdat andere deelnemers technische problemen krijgen. Maar, ook dat hoort bij de Dakar. We zijn blij, en moe.”

Erik en Tom Claeys (Toyota) zakten vier plaatsen, van 25 naar 29. Amy Lennert en Sara Carmen Bossaert (Porsche) vielen terug van de 17de naar de 45ste plaats. Rene Declercq en John Demeester (Bombardier) schoven op naar plaats 62. Michel Teerlinck en Patrick Lammens (Toyota) stegen door naar 66e stek. Twee dagen geleden waren ze nog 92ste. Diego Delespeaux en Bertrand Droupsy (Volkswagen) sloten het rijtje Classic Belgen op plaats 68. (belga)