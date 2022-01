Marc Brys geeft interesse van OHL in Lamkel Zé toe: “Het zou dom zijn om er niet in geïnteresseerd te zijn”

Didier Lamkel Zé geniet al een tijdje interesse van OH Leuven en Marc Brys bevestigt dat nu ook. “Het zou dom zijn om niet geïnteresseerd te zijn”, zegt hij. De kans dat de Kameroense spits effectief in Leuven belandt blijft klein, want Antwerp wil hem eigenlijk niet aan een Belgische club verhuren.

De afgelopen maanden speelde Lamkel Zé op uitleenbasis voor het Slovaakse DAC, maar daar werd zijn huurcontract inmiddels ontbonden. Antwerp zoekt een nieuwe huurdeal voor hem. OHL is heel dringend op zoek naar een nieuwe aanvaller, want Sory Kaba zit met Guinee op de Afrika Cup en er is geen waardig alternatief.

OHL-trainer Marc Brys zei enkele maanden geleden al eens dat hij “heel graag met Lamkel Zé zou willen werken, om te kijken of hij in staat is zo’n ongeleid projectiel te coachen”. Ondertussen is die interesse dus concreter geworden. Brys bevestigt die ook. “Het zou dom zijn om niet geïnteresseerd te zijn”, zegt hij. “Maar als Antwerp hem niet aan een Belgische club wil verhuren, valt er niks aan te doen.” De hoop helemaal opgeven wil Brys nog niet. “We zullen zien”, klinkt het. “Ik zie een win-win-situatie voor beide clubs.”

Lamkel Zé zelf beseft dat hij zijn hoop niet op Belgische clubs moet vestigen, want Antwerp ziet een uitleenbeurt in eigen land (voorlopig) niet zitten.