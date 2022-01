Benavides wint etappe bij motoren, Sunderland opnieuw leider in Dakarrally

Het was wel een krappe zege van Benavides die bij aankomst slechts 4 seconden voorsprong had op Sam Sunderland (KTM). Een sterke prestatie van de Brit die de leiding opnieuw overneemt van Adrien Van Beveren (Yamaha). De Fransman verloor op donderdag 21’33” en zakt in de stand naar de vierde plaats.

De voorlaatste etappe bij de motoren gooide het klassement nog maar eens overhoop. Toby Price (KTM), Luciano Benavides (Husqvarna), Joan Barreda (Honda) en Adrien Van Beveren (Yamaha), die donderdagochtend in die volgorde aan de etappe begonnen, stonden na 257 km allemaal buiten de top 20. Oorzaak was de moeilijke navigatie.

Kevin Benavides ging na zijn opgave van woensdag op donderdag als 39ste van start. Het was een tactische beslissing om zijn teamgenoot Matthias Walkner (KTM) bij te staan indien nodig. Walkner startte als 26ste, Sunderland als 17de. En die startposities legden hen geen windeieren. Walkner was de beste na 43 km waarna Sam Sunderland de leiding overnam. Het had er alle schijn van dat de Brit de etappe zou winnen, maar dat was buiten Benavides gerekend. In een ultieme eindspurt won de Argentijn de etappe en was hij 4 sec sneller dan Sunderland. Joaquim Rodrigues (Hero) eindigde als derde op 2’26” voor Matthias Walkner die als vierde eindigde. Verliezer van de dag, en wellicht ook van de Dakar, is de Fransman Adrien Van Beveren. Hij eindigde op 21’33” van Benavides.

In het algemeen klassement aan de vooravond van de finish van vrijdag in Jeddah is Sam Sunderland de nieuwe leider van de Dakar met een voorsprong van 6’52” op Quintanilla (Honda) en 7’15” op Walkner. Van Beveren staat op de 4e plaats, 15’30” achter leider Sunderland. Joan Barreda bezet de 5e plaats, 27’54” achter de Britse rijder. Een GasGas, een Honda en een KTM bevinden zich binnen een tijdspanne van nauwelijks meer dan 7 minuten. Met iets meer dan een kwartier achterstand begint de officiële Yamaha-rijder als 15de aan de laatste 164 km lange special, terwijl de drie rijders voor hem in het algemeen klassement gegroepeerd in de top 6 zullen starten. Het is nog lang niet gedaan voor de eindoverwinning of voor het podium. De laatste etappe van de 44ste editie van de Dakar zal beslissend zijn. (belga)