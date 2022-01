Mathieu Liebaert heeft “dagje stofvreten” achter de rug in Dakarrally

Mathieu Liebaert (KTM) is als debutant, net als die andere Belgische Dakar-debutant bij de motoren Jerome Martiny (Husqvarna) dicht bij de finish van zijn eerste Dakar. In de voorlaatste etappe eindigde Liebaert als 65ste. In de stand is hij 56ste.

Getekend door het vele stof dat hij donderdag letterlijk te slikken kreeg, doet Liebaert zijn verhaal. “Ik ben blij dat ik er ben. Zoals jullie het kunnen zien, zit ik helemaal onder het stof. In het begin was het heel snel, niet mijn ding zoals jullie intussen al wel weten. En dus reed ik mijn eigen tempo. Het eerste waypoint was niet meteen het makkelijkste. Er is toch wat tijd overgegaan vooraleer ik het gevonden had. Nadien was het nog ettelijke kilometers stof vreten tot wij aan de duinen kwamen. Die waren klein, maar lagen er heel mul bij. Het was net poedersuiker waar we doorheen moesten. Fysiek was het best zwaar.”

Naar het einde van de etappe toe werd Liebaert bijgebeend door de eerste wagens. “En dus zaten we bijgevolg opnieuw in het stof te rijden. Maar goed, dit was de laatste zware opdracht. De rit van vrijdag is veel korter, op voorwaarde dat we rijden. Er doen geruchten de ronde dat de organisatie de rit zou afgelasten vanwege het slechte weer dat op komst zou zijn. We zien het wel. Nog één opdracht gevolgd door een lange verbindingsetappe om dan het podium in Jeddah over te rijden. Dat is het doel. Het komt allemaal goed.”(belga)