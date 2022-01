Jerome Martiny ziet finish Dakar naderen: “Ons goed geamuseerd”

Het einde is in zicht voor Jerome Martiny. — © ISOPIX

De Belgische motorrijder Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde in de voorlaatste Dakar-etappe bij de motoren als 32ste. In de stand is de Belg 31ste op 1’08” van de 30ste plaats. Mikael Despontin (KTM) kwam ten val en reed als 55ste over de meet. In de stand is hij voorlopig 47ste.

Dakar-debutant Jerome Martiny heeft goed en wel het laatste bivak van de 44e Dakar gehaald. Op vrijdag laat hij Bisha achter zich en zet hij koers naar Jeddah waar aan de Rode Zee het eindpodium is opgesteld. “Ja, we zijn dicht bij ons doel waarvoor we gekomen zijn: de finish van de Dakar halen. Morgen wacht ons nog een korte rit. De etappe van vandaag is goed verlopen. Na vijf kilometer heb ik Jean-Loup Lepan bijgehaald met wie ik sinds het begin van de Dakar strijd voor het klassement. De ene keer reed hij aan de leiding, de andere keer nam ik over. We hebben ons goed geamuseerd en zijn in goede conditie geëindigd.”

Mikael Despontin kende een iets moeilijker wedstrijdverloop. Hij kwam na een duin ten val waarna de motor blokkeerde. De laatste 40 km moest hij zonder roadbook rijden en volgde hij de sporen tot aan de finish.

Met Mathieu Liebaert (KTM) haalde ook de derde Belgische motorrijder in de Dakar de finish. Liebaert eindigde als 65ste. In de stand is de Belg 56ste. (belga)