Mathieu van der Poel onderging kleine operatie aan de knie: “Goede moment voor proactieve ingreep”

Mathieu van der Poel heeft zaterdag een kleine operatieve ingreep aan de knie ondergaan in het AZ Herentals. Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen. Zijn gedwongen pauze door last aan de rug was het ideale moment om dat euvel te verhelpen.

Mathieu van der Poel ligt voor onbepaalde tijd stil met last aan de rug. Hij probleem achtervolgt hem sinds afgelopen zomer en die hem dwong na de wereldbekercross van Dendermonde voor onbepaalde tijd rust te nemen.

Een ideaal moment dus voor een kleine ingreep die een euvel aan de knie moet verhelpen.

“Als gevolg van het scheurtje in de knieschijf was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot”, laat zijn ploeg in een communiqué weten. “Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit nu het goede moment om proactief weg te nemen. Daarom werd van der Poel vorige zaterdag geopereerd en volgde nu na controle bij dokter. Toon Claes een positieve evaluatie. Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan van der Poel momenteel herstellende is.”

Het gaat om “een vroegere valpartij”, dus niet de val op training eind november waardoor hij ook even last kreeg aan de knie.