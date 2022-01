Amper 18-jarige heroïnedealer betrapt in Hasselt

Sinds 20 oktober verblijft de Nederlander achter de tralies. De politie plukte hem van het Dusartplein met 1,7 gram wiet, 46,8 gram heroïne en 675 euro cash op zak. Aanvankelijk weigerde hij alle medewerking aan het onderzoek. De heroïne zou hij zelfs gevonden hebben op het Dusartplein, ook al spraken camerabeelden dat tegen. Later gaf de 18-jarige toe cannabisverslaafd te zijn, bij een tante in Oudsbergen te wonen en dat Nederlanders hem ingeschakeld hadden als drugsrunner. Er waren immers financiële problemen. In Hasselt sprak de dader vervolgens mensen aan, die volgens hem drugsverslaafd leken. In zijn gsm vond de politie berichten en foto’s van wat hij aan de handel zou verdienen. “Ik wil dat de rechtbank mij nog een kans geeft. Ik wil nu eten gaan serveren aan de mensen in plaats van deze rotzooi”, sprak de beklaagde op zijn proces. Hij stelde terug naar Nederland te gaan waar zijn moeder hem onderdak zal bieden. Het komt hem nu op twee jaar uitstel te staan en een effectieve boete van 1.600 euro. De 675 euro, die hij in Hasselt op zak had, is verbeurd verklaard. (GeHo)