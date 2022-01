Waarom Lewis Hamilton straks gewoon nog een seizoen F1 rijdt

Lewis Hamilton hangt de helm aan de haak indien de internationale autofederatie FIA weigert om F1-wedstrijdleider Michael Masi aan de deur te zetten. Dat beweren alvast enkele – vooral Britse – F1-insiders. Onzin, of wat had u gedacht. Hamilton neemt het over enkele weken opnieuw op tegen Max Verstappen. Maar de zevenvoudige wereldkampioen zal er vooraf wel voor zorgen dat het voor hem rampzalige scenario van de seizoensfinale van 2021 zich niet kan herhalen.