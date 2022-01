Zorghuis Diepenbeek biedt begeleiding op maat aan personen met beperking

Zelf vijf kinderen hebben en daarnaast zorgen voor vijf personen met een beperking. Het is de dagelijkse bezigheid van Elke Brack en Brendan De Bie uit Diepenbeek. Het koppel baat er een zorgwoning uit, het eerste en enige van Villavib in Limburg. Het doel van het koppel is om de bewoners gelijke kansen te geven zodat ze hun talenten kunnen benutten. De bewoners krijgen begeleiding op maat en daar is een grote vraag naar, maar het aanbod van zorgkoppels in onze provincie is beperkt.