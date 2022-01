Leestip: spannend en aangrijpend nieuw hoofdstuk van Robbedoes tijdens WO II

Zeven jaar geleden begon Fransman Émile Bravo aan het nauwelijks te vertellen verhaal van stripicoon Robbedoes tijdens Wereldoorlog II. Uitgesproken pacifist Robbedoes, verliefd op een verdwenen Joods meisje en toch een oog op het Belgische Mieke, blijft zich het lot aantrekken van de verdrukten en noodlijdenden. Zonder te willen doden. Wat leidt tot hoog moreel gedrag in deze barre jaren 1943-44. Toch voor een opgroeiende jongen van pakweg 16 tussen honger, bommen, Nazi’s en verliefdheid. Maar Bravo houdt de lezer bij de les in een toegankelijke grafiek en dankzij nevenpersonages als Kwabbernoot en flapuit Lowietje. ‘Het begin van het einde’ had beknopter gekund, maar is al bij al een spannend en bij momenten aangrijpend hoofdstuk in wat we de officiële Robbedoes-tijdens-WOII mogen noemen. (jbx)

Robbedoes - Hoop in bange dagen (3/4): Het begin van het einde, Emile Bravo, Uitg. Dupuis, 116 blz.