Nieuwe spoorbruggen worden dit weekend over Albertkanaal in Genk geplaatst

De oude spoorbrug werd in mei afgebroken. — © CN

Dit weekend worden de twee spoorbruggen over het Albertkanaal aan de sluis geplaatst. Ze liggen nu al klaar aan de zuidoever.

Om goederenvervoer over het water aantrekkelijker te maken laat De Vlaamse Waterweg over heel het Albertkanaal de bruggen verhogen tot 9,10 meter. Dat maakt vervoer van schepen met vier containerlagen mogelijk, waardoor de concurrentiepositie van Vlaamse bedrijven verbetert.

Ook de spoorbrug aan de sluis over het Albertkanaal hoort daarbij. Die bestond voorheen uit drie brugelementen. Die werden in mei van dit jaar al onder heel wat belangstelling weggehaald en aan de oever in stukken gebrand.

Dit weekend worden die vervangen door twee nieuwe bruggen die een totale lengte van 175 meter moeten kunnen overspannen. In het midden van het kanaal vinden ze hun stabiliteit op een pijler. Het huzarenstukje voor het plaatsen van de hogere bruggen gaat vrijdagavond van start en zal tegen zondagavond afgerond moeten zijn.