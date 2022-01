Wat was 2021 een raar jaar – al hadden we ook fijne momenten. We aten massaal TikTok-pasta waardoor feta wereldwijd uitverkocht was. We ruilden ons huispak en pantoffels in voor stoere boots. En in plaats van de roaring twenties doken we in de seventies en bracht Abba een nieuwe plaat uit. Benieuwd wat 2022 voor ons in petto heeft? Billie werpt een blik in de glazen bol.