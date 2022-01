Tijd om vooruit te plannen: voor deze voorstellingen reserveer je best nu al een zitje

Theater: Wraak van de moeder

In de gelijknamige Griekse tragedie van Euripides wreekt Medea de ontrouw van haar man op bloedige wijze. Ze vermoordt zelfs haar eigen kinderen. Regisseur Piet Arfeuille van Theater Malpertuis laat acht dansers bewegen rond de hoofdrolspeelster, Tania Van der Sanden. Kunstenares Berlinde De Bruyckere zorgt voor de vormgeving. (agr)

‘Medea’, Theater Malpertuis, op 15 februari in cc Hasselt en op 18 februari in Muze Heusden-Zolder. Info: www.malpertuis.be

© Nick Hannes

Comedy: Henk Rijckaert als influencer

“Ik weet het maar al te goed”, zegt comedian Henk Rijckaert, “er zijn influencers die zomaar producten aan hun volgers aanraden, zonder er maar even bij na te denken. Dat doe ik niet. Als ik iets aanraad, dan mag je zeker zijn dat het goed is.” En dus promoot hij ongegeneerd zijn nieuwe voorstelling. (agr)

‘Influencer’, Henk Rijckaert, op 24/2 Het Loo Tessenderlo, op 10/3 De Bogaard Sint-Truiden, op 25/3 Ter Kommen Hoeselt en op 31/3 C-Mine Genk. Info: www.henkrijckaert.be

Theater: Eén dag in de wereld

Met het gezelschap Lazarus laat Nico Boon zich leiden door het toeval als hij een poging onderneemt om 21 februari van vorig jaar, één enkele dag op de aardbol, in woorden en beelden te vangen. Hij plukt een lappendeken van verhalen uit 132 kranten uit de hele wereld en werkt met acteurs met een buitenlandse achtergrond. (agr)

21.02.2021, Nico Boon en Lazarus, op 12/3 C-Mine Genk. Info: www.c-mine.be

© Guy Kokken

Dans: De tijd in bewegingen

Hij komt uit Libanon, zij uit Spanje. Met hun gezelschap GN|MC proberen de choreografen Guy Nader en Maria Compos iets ongrijpbaars als de tijd in bewegingen te vatten. Het wordt een spel van herhaling en ritme, waarbij op live muziek de zwaartekracht wordt getart in een labyrint van zeven dansende lichamen. (agr)

‘Set of sets’, Guy Nader & Maria Compos, op 20/2 in cc Maasmechelen. Info: www.ccmaasmechelen.be

Concert: Lurrie Bell weet wat blues is

Hoewel hij speelde met iconen als Willie Dixon en Koko Taylor is het een klein wonder dat zanger-gitarist Lurrie Bell nog onder ons is. Hij kampte met verslavingen, leefde als dakloze op straat en verloor zijn twee dochters. De man weet dus heel goed wat de blues betekent, hij heeft het zelf beleefd. By the way, zijn stijl is Chicago blues. (agr)