Sainz wint voorlaatste Dakar-rit bij wagens, Al-Attiyah op koers voor nieuwe eindzege

Carlos Sainz (Audi) heeft de voorlaatste Dakar-etappe bij de wagens gewonnen. De Spanjaard won daarmee zijn tweede etappe in deze Dakar, zijn 41ste in zijn carrière. ‘El Matador’ was bij aankomst 2’21” sneller dan Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (BRX). Nasser Al-Attiyah (Toyota) eindigde als achtste en wint zonder ongelukken vrijdag zijn vierde Dakar bij de wagens.

Na een moeilijke start en een wispelturige Dakar, waarbij de rijders enerzijds zelf in de fout gingen en anderzijds enkele keren verraden werden door de mechaniek, won Audi op vrijdag toch al zijn vierde etappe. Met een proloog en elf etappes slaagt Audi er toch in om als eerste constructeur met een hybride wagen één rit op drie te winnen. Sainz nam na 127 km de leiding over van Alvarez (Toyota) en liep beetje bij beetje weg op de concurrentie.

Eerste achtervolger Sébastien Loeb eindigde als tweede. De Fransman pakt op donderdag 4’21” terug op Nasser Al-Attiyah. Loeb heeft in de stand een achterstand van 28’19” op de leider. Zonder ongelukken wint Al-Attiyah vrijdag zijn vierde Dakar, zijn eerste in Saoedi-Arabië. Na zeges in 2011, 2015 en 2019 kan de zege hem dit jaar eigenlijk niet meer ontsnappen. (belga)