Belgian Cat Hanne Mestdagh ziet papa “goeie kant” opgaan na burn-out, maar staat ook zelf voor uitdaging: “De twijfel slaat soms toe”

De West-Vlaamse schutter begon haar seizoen bij het Spaanse Gran Canaria, maar daar nam ze na enkele maanden afscheid wegens “geen goeie fit”. De voorbije zes weken speelde ze in Poolse loondienst bij topploeg Lublin, als medische joker. Daarna volgde dus een verhuis naar Duitsland.

“Mijn seizoen is niet echt verlopen zoals ik verwacht had”, lacht Mestdagh. “Weet je… Soms teken je in het buitenland en blijkt het niet de juiste keuze, zoals bij Gran Canaria. Je weet dan ook nooit hoe alles gaat verlopen. Lublin was wel interessant, want ze speelden ook Europees, maar ik had slechts enkele weken om me in te werken en na twee wedstrijden kreeg ik corona. Ik zat dus tien dagen in isolatie op mijn kamer en ben ook redelijk ziek geweest, zeker de eerste vijf dagen. Hoge koorts, smaak- en geurverlies… Ik had nochtans een goed gevoel bij de ploeg en iedereen nam me snel op in de groep. Maar na die quarantaine had ik het fysisch zwaar en dan waren die zes weken snel om.”

Twijfel

Mestdagh was na de terugkeer van een speelster “de buitenlander te veel” vanwege de Poolse basketbalregels en moest dus vertrekken. “Ik ga er niet over liegen. Het is geen gemakkelijk seizoen geweest tot nu toe”, zegt ze. “Het is best pittig geweest en dan ga je wel eens twijfelen aan jezelf. Topsport kan soms heel hard zijn. Ik hoop dat nu opnieuw te kunnen rechttrekken en mezelf terug te vinden. Ik ben in die optiek ook wel bezig met de Cats, want er komt een belangrijke periode aan met de WK-kwalificaties. We hebben de vorige keer drie keer getraind met de nieuwe bondscoach en ook nu zal de voorbereiding kort zijn. Als je dan weinig wedstrijdritme hebt, wordt het eens zo moeilijk.”

De jongere zus van Kim Mestdagh, die in Italië speelt, hoopt dan ook op speelminuten in Duitsland.

“Saarlouis kwam niet voor het eerst op de proppen”, stelt de West-Vlaamse. “Ik had ook meteen een goed gevoel bij de coach, zij is heel intens. Dat bevestigde de eerste training ook. Ik heb de eerste week trouwens helemaal alleen moeten trainen. Toen ik hier aankwam, zat de hele ploeg in isolatie door twee coronagevallen. Maar dat was op zich niet slecht. Zo kon ik rustig wennen aan alles. De regels zijn hier wel heel streng. Je kan hier nergens naartoe zonder een vaccinatiebewijs en eigenlijk moet je ook je boosterprik al gehad hebben.”

“Het gaat de goeie kant op met papa”

Hanne Mestdagh had deze keer dus wel iets meer tijd voor haar familie tijdens de feestdagen. Een welgekomen geschenk voor papa Philip Mestdagh, de ex-bondcoach staat namelijk op non-actief nadat hij in een burn-out sukkelde.

“Het was leuk om nog eens samen te zijn tijdens de feestdagen”, stelt de Belgian Cat. “We hebben er enorm van genoten, papa ook. Je ziet wel dat hij aan de betere hand is en dat het de goeie kant opgaat met papa. Maar opnieuw gaan trainen, dat is momenteel nog niet aan de orde.”