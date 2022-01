Sint-Niklaas vervangt Kruibeke in Ethias Cross, Maldegem krijgt nieuwe datum

De Ethias Cross-kalender van februari wordt aangepast. De Polderscross in Kruibeke, die op zaterdag 5 februari zou plaatsvinden, kan dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. De Parkcross in Maldegem verhuist van 2 naar 5 februari. Op zaterdag 19 februari wordt de Waaslandcross in Sint-Niklaas de nieuwe afsluiter van het Ethias Cross-seizoen 2021-2022.

Het college van burgemeester en schepenen van Kruibeke laat de organisatie van de Polderscross in de Oost-Vlaamse gemeente niet toe. Volgens de op het laatste Overlegcomité bekrachtigde covidmaatregelen zijn toeschouwers bij sportwedstrijden niet welkom en vermits het parcours van de cross deels in een publiek toegankelijk gebied – meer bepaald de Polders van Kruibeke – en deels op het domein van het sportcomplex Dulpop ligt, bestaat volgens de gemeente Kruibeke het risico dat er toch publiek rondom het parcours zou kunnen komen opdagen. Daarom werd beslist de Polderscross 2022 te schrappen.

De Polderscross had de afsluiter moeten worden van het Ethias Cross-seizoen 2021-2022, maar die eer valt nu te beurt aan een andere Oost-Vlaamse cross. De Waaslandcross in Sint-Niklaas springt in de bres voor Kruibeke. De Ethias Cross Sint-Niklaas, in provinciaal domein De Ster, zal op zaterdag 19 februari plaatsvinden en – uitzonderlijk voor een Ethias Cross - live uitgezonden worden op VRT in Sporza.

Ook vorig jaar maakte organisatoren vzw CVHW en Golazo van de Waaslandcross op de valreep een Ethias Cross in plaats van een ‘losse’ cross. Toen ter vervanging van de gecancelde veldrit van Maldegem (die dit jaar wél een certitude is). Door het forfait van Kruibeke zal de Ethias Cross in Maldegem van woensdag 2 februari opschuiven naar zaterdag 5 februari, de datum van Kruibeke. Op die manier krijgen de renners enkele dagen meer rust na het WK, dat in het weekend van 29 en 30 januari in het Amerikaanse Fayetville plaatsvindt. Hierdoor zullen er ook jeugdwedstrijden kunnen georganiseerd worden in Maldegem.

De Parkcross in Maldegem is de zevende en voorlaatste Ethias Cross van het seizoen en is op zaterdag 5 februari live en integraal te bekijken op VTM.