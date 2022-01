Onverbeterlijke fietsendief veroordeeld tot effectieve gevangenisstraf van twee jaar na acht veroordelingen

Een man uit Vilvoorde die verschillende fietsdiefstallen had gepleegd, is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. Het is al de achtste keer dat de man veroordeeld wordt voor gelijkaardige feiten.

Zowel op 20 februari 2018 en op 22 februari 2018 als op 17 juli 2020 was de man opgedoken aan het station in Vilvoorde en had hij er minstens één fiets gestolen. Daarbij werd hij telkens gefilmd door de bewakingscamera’s zodat de politie hem snel kon identificeren en opsporen. Hij werd tweemaal ondervraagd over de feiten en gaf die ook toe. Naar eigen zeggen had hij de fietsen niet nodig en wou hij ze ook niet doorverkopen, maar wilde hij ze alleen gebruiken om wat mee rond te rijden.

Hij verscheen niet voor de rechtbank en werd dan ook bij verstek veroordeeld.