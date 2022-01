Veel rookhinder na brand in leegstaand appartement in Maasmechelen

Op de Koning Albertlaan in het centrum van Maasmechelen brak donderdag rond het middaguur brand uit in een leegstaand appartement op de eerste verdieping. De woning stond al een tijd leeg. De brandweer had het vuur snel onder controle en moest later terugkeren om het appartement zonder voordeur dicht te maken. Ook de zijruit moest worden dichtgetimmerd. De brand veroorzaakte een sterke brandgeur in de woonblok. De overige bewoners mochten snel terug naar hun appartement. jth