Het Clement-effect? Belgisch talent Eliot Matazo verlengt contract bij AS Monaco

De Belgische jeugdinternational Eliot Matazo heeft zijn contract met AS Monaco met drie jaar verlengd tot 2026. Een opsteker voor trainer Philippe Clement, die de middenvelder in zijn eerste wedstrijd als coach tegen Nantes meteen negentig minuten liet spelen.

De 19-jarige Matazo ruilde in 2018 het opleidingscentrum van Anderlecht voor dat van Monaco. Hij speelde zijn eerste profwedstrijd tegen Strasbourg in september 2020 en heeft in totaal 32 keer in het rood-witte shirt gespeeld.

“Sinds mijn aankomst op de Academy in 2018 heb ik de kans gehad om mezelf te laten opmerken en vooruitgang te boeken binnen het trainingscentrum van AS Monaco, dat bekend staat om het aantal grote spelers dat het heeft opgeleid. Ik speel nu twee seizoenen bij de hoofdmacht. Ik ben van plan om me volledig te blijven inzetten om de ladder te beklimmen in het rood-witte shirt”, zei Matazo, die drie caps heeft voor de Belgische nationale beloftenploeg.

Monaco veranderde van trainer tijdens de winterstop en haalde Philippe Clement bij Club Brugge weg om Niko Kovac te vervangen. ASM, zevende met 30 punten, ontvangt zondag Clermont op de 21e speeldag van de Ligue 1. (belga)