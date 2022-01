Lonen bij Moeskroen opnieuw niet betaald, spelers staken, puntenaftrek dreigt

De spelers van Moeskroen uit 1B gaan in staking en blijven thuis van de twee trainingen die vandaag voorzien waren. Dat doen ze omdat hun lonen opnieuw niet werden betaald. Als de club tegen 20 januari niet in orde is, dreigt aftrek van drie punten.

De financiële situatie bij Moeskroen blijft als een molensteen om de club hangen. Nadat hun lonen eerder al een paar keer laattijdig betaald werden, wachten de spelers nog steeds op hun salaris van december. Na overleg met de trainersstaf hebben ze besloten om te staken.

“De situatie is niet langer houdbaar”, zegt aanvoerder Christophe Lepoint aan La Dernière Heure. “Het probleem blijft zich maar herhalen ondanks de sussende woorden van het bestuur. We willen niet langer leven in de onzekerheid of we al dan niet betaald worden. We bevinden ons op een scharniermoment in het seizoen. Er moet iets veranderen willen we het werk sinds de terugkeer van trainer José Jeunechamps niet weggooien.”

Moeskroen staat momenteel vijfde in 1B.

De twee trainingen van vandaag zijn geschrapt. Ook voor die van vrijdag zullen de spelers niet komen opdagen als er niets verandert. Achter de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk van zaterdag staat eveneens een vraagteken. Moeskroen hervat de competitie in 1B op 23 januari met een thuiswedstrijd tegen Lierse.

De reglementen voorzien een puntenaftrek van drie punten als de salarissen tegen 20 januari niet betaald zijn. De volgende sanctie is een transferverbod.