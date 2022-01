‘Full house’-acteur Bob Saget gestorven in zijn slaap volgens onderzoek

Bronnen die bekend zijn met het lopende onderzoek, hebben aan TMZ gemeld dat Bob ingestopt zat in bed en de lichten in zijn kamer nog steeds uit waren. Volgens de site had Bob nog met zijn vrouw gebeld voordat hij naar bed ging en had hij getweet hoe blij hij was om terug op het podium te staan. Saget had die zaterdagavond nog een optreden: “Ik voel me weer 26 jaar”, zo schreef hij. “Ik heb mijn nieuwe stem gevonden en geniet van elk moment.”

Normaal moest Saget zondag terugkeren naar huis in Los Angeles, maar hij zat niet op die vlucht en toen ze hem niet kon bereiken, heeft ze het hotel gebeld. De security van het hotel ging kijken in de kamer en vond zondagnamiddag Saget overleden. Hoewel het tien tot twaalf weken duurt vooraleer een officiële doodsoorzaak wordt vastgesteld, is de huidige aanname dat hij wellicht een beroerte of een hartaanval gehad heeft. Hij zou ook net hersteld zijn van een coronabesmetting, maar mensen dicht bij hem zeiden dat hij in orde was in de dagen voor hij stierf.

Saget is bij het grote publiek vooral bekend voor zijn rol als weduwnaar Danny Tanner in de serie Full house, dat uitgezonden werd van 1987 tot 1995. Hij hernam die rol in de reboot Fuller house. Verder was hij bijna tien jaar lang de stem van de toekomstige Ted Mosby in de sitcom How I met your mother.