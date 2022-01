Kris Jenner bereikt overeenkomst met ex-lijfwacht die haar aanklaagt voor aanranding

McWilliams beweert dat Jenner hem in 2017 heeft aangerand wanneer hij werkzaam was voor de Kardashian-Jennerfamilie. Tijdens een autorit zou ze hem bij zijn kruis hebben gegrepen. De bodyguard beschuldigt Jenner van ongepaste opmerkingen over zijn lichaam, ongewenste aanrakingen en het tonen van delen van haar ontblote lichaam en eist drie miljoen dollar schadevergoeding. Volgens McWilliams heeft hij het ongewenste gedrag aangekaart bij zowel Jenner als het beveiligingsbedrijf, maar werd daar niets mee gedaan en werd hij ontslagen toen hij niet op de avances inging.

De Kardashian-Jenner-matriarch is vastbesloten om tot een schikking te komen met haar voormalige lijfwacht. Nu zijn beide partijen overeengekomen om de zaak aan particuliere arbitrage te onderwerpen, wat betekent dat een eventuele schikking tussen hen achter gesloten deuren zal worden uitgevochten.

Rechter Armen Tamzarian van het Hooggerechtshof van Los Angeles gaf beide partijen een jaar de tijd, tot 6 januari 2023, om een bemiddelaar te vinden die naar de argumenten van beide partijen zal luisteren en met een schikking of overeenkomst moet komen.

De bodyguard heeft in de zaak ook een aanklacht lopen tegen Kourtney Kardashian. Hij werkte in dezelfde tijd ook voor haar en beschuldigt haar van het overtreden van arbeidswetten, maar niet van ongewenste intimiteiten.