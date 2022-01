OPROEP. Kazou verwacht stormloop op zomerkampen: “Nóg meer interesse dan vorig jaar”

Bij heel wat ouders met kinderen staat zaterdag 15 januari al wekenlang met rode stift in de agenda omcirkeld. Vanaf 9 uur opent Kazou immers de online inschrijvingen voor hun zomerkampen, wat traditioneel een virtuele stormloop veroorzaakt. “Dat zal dit jaar niet anders zijn, want we merken aan de hand van de favorieten die ouders kunnen aanduiden dat de interesse nog groter is dan vorig jaar”, weet Seppe Van Pottelbergh. In de zomer van 2020 moest Kazou 20.000 van de 45.000 jongeren die een reis hadden geboekt teleurstellen omdat kampen verder dan 150 kilometer van België verboden waren. “Maar de voorbije zomer is haast alles kunnen doorgaan, en ook nu zijn op enkel uitzonderingen na alle buitenlandse kampen in het aanbod opgenomen.”

5.628 Limburgse plaatsen

Dat er dit jaar nóg meer jongeren voor Kazou kiezen, verbaast Seppe niet. “We hebben de voorbije twee jaar getoond dat we in moeilijke omstandigheden veilige vakanties kunnen aanbieden. Als een kamp onverhoopt niet kan doorgaan, zoeken we altijd naar een geschikt alternatief.”

Deze zomer kunnen 44.000 jongeren met Kazou op kamp. Voor de Limburgse 7- tot 18-jarigen zijn er exact 5.628 plaatsen voorzien. Seppe verwacht dat zaterdagavond al 75 procent van het aanbod zal zijn volgeboekt. “Uiteraard zullen er dit weekend weer virtuele wachtrijen ontstaan, maar we proberen iedereen gelukkig te maken. Er zijn voldoende plaatsen, maar het is heel belangrijk om voldoende favorieten aan te duiden. Op die manier kan de puzzel voor (bijna) iedereen worden gelegd.” Om de drukte te spreiden, starten de inschrijvingen voor elke leeftijdsgroep op een ander tijdstip. De precieze uren vindt u hier.

