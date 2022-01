Dagelijks 1600 prikken in nieuw vaccinatiecentrum voor Halen en Diest

Het nieuwe vaccinatiecentrum is ingericht in een gebouw van de intercommunale Interleuven op het bedrijventerrein in Webbekom. De vier gemeenten Diest, Halen, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem beheerden in de eerste vaccinatieperiode samen al een vaccinatiecentrum in cultuurcentrum Den Amer in Diest, maar dat is sinds 15 september 2021 opnieuw in gebruik voor culturele activiteiten.

Een eerste wijziging ten opzichte van het vorige vaccinatiecentrum is het beheer. In de eerste fase deden de vier gemeenten dat samen, nu is het uitbesteed aan de firma Golazo uit Beringen, die al jaren actief is de evenementensector. “Het was een bewuste keuze om het beheer nu uit te besteden”, beklemtoont burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest uit. “Zelf het beheer in handen houden heeft een enorme impact op de eigen organisatie. Bovendien vertaalt de ervaring van Golazo in de organisatie van evenementen zich ook in de professionele inrichting van dit vaccinatiecentrum.”

“Wij zullen hier met een zestal medewerkers van Golazo actief zijn”, zegt Lex Vrancken, die verantwoordelijk is voor het vaccinatiecentrum. “Er zijn in totaal acht vaccinatiehokjes. Een groen licht geeft aan dat een volgende persoon naar een hokje mag komen. Hier combineren we de vraagjes over de medische voorgeschiedenis in verband met corona en het prikken.”

Het nieuwe vaccinatiecentrum ligt langs de gewestweg Hasselt-Diest en ook vlakbij de op- en afrit van de E314-autosnelweg. Bussen van de Lijn, komende van Diest als van Halen stoppen bij de toegang van het bedrijventerrein. Aan het vaccinatiecentrum zijn er 60 parkeerplaatsen.

Donderdag 13 januari worden de eerste 800 vaccins toegediend. Daarna worden dagelijks 1.600 prikjes gezet. In totaal hebben 18.000 personen van 18 jaar en ouder de uitnodiging voor hun boosterprik ontvangen. Voor de 5- tot 11-jarigen gaat het om 4.000 kinderen.