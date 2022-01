Nets verslaan Chicago in topper, Lakers verliezen van Sacramento

Brooklyn heeft woensdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA de topper van de Eastern Conference tegen Chicago gewonnen met 138-112. In het westen verloren de Los Angeles Lakers van Sacramento (125-116).

Kevin Durant was bij de Nets de topschutter met 27 punten, James Harden was goed voor 25 punten en 16 assists. Voor Durant, die ook 9 assists had, was het zijn twaalfde wedstrijd op rij waarin hij minstens 25 punten maakte. Bij de Bulls kwam Zach LaVine met 22 punten tot de hoogste score.

Chicago voert de stand in het oosten wel nog aan, met 27 overwinningen tegen 12 nederlagen. Brooklyn (26/14) volgt op de voet.

In het westen werden de Lakers verslagen (125-116) door Sacramento, dat het verschil maakte in het derde kwart. De’Aaron Fox (29 punten) en Harrison Barnes (23 punten) blonken uit bij de Kings. LeBron James scoorde 34 punten voor de Lakers.