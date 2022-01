Pas vrijgelaten crimineel komt om uitstel vragen… en steelt portefeuille van rechter

De diefstal vond plaats in het Mechelse gerechtshof, in de Keizerstraat. — © MARC HERREMANS

Een man uit Antwerpen die amper een anderhalve dag eerder was vrijgelaten uit de gevangenis, heeft zich opnieuw in nesten gewerkt. Hij moest afgelopen vrijdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen verschijnen voor een zaak rond cybercriminaliteit en kon het niet laten om een lokaaltje binnen te dringen en daar de portemonnee van een rechter te stelen. Ook van een andere justitiemedewerkster stal hij een portemonnee.

De betrokkene meldde zich vrijdagochtend aan op de correctionele rechtbank omdat hij er moest verschijnen in een zaak rond cybercriminaliteit. De man vroeg en kreeg een uitstel voor de behandeling van de zaak omdat er nog een verhoor moest worden toegevoegd aan het dossier. De kerel gedroeg zich zeer joviaal, praatte heel veel en verliet de rechtszaal met een glimlach. Hij wenste de rechter nog een fijne dag toe en vertrok weer.

Dat hij al lachend naar buiten stapte had wellicht niet alleen met het uitstel te maken, maar vooral met hetgeen hij had uitgespookt. Vlak voor de zitting van de rechtbank aanving was de man een kijkje gaan nemen in een lokaal in het gerechtsgebouw en vond daar de portemonnee van de rechter. Hij aarzelde niet en griste die mee.

Ongeveer gelijktijdig was hij ook een ander deel van het gerechtsgebouw binnengedrongen. Daar kon hij ook een portemonnee jatten. Eén die toebehoorde aan een andere justitiemedewerkster.

Overleg advocate

Pas toen de man in kwestie het gerechtsgebouw had verlaten – iets wat hij overigens in alle kalmte deed, waarbij hij eerst zelfs nog de tijd nam om één en ander te overleggen met zijn advocate – kwamen de diefstallen aan het licht.

Er startte onmiddellijk een grondig onderzoek en zo kwam heel snel de Antwerpenaar in beeld. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te kunnen waarborgen, werd een Antwerpse onderzoeksrechter aangesteld. “De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde in opdracht van de onderzoeksrechter een huiszoeking uit bij de man in Antwerpen en arresteerde de betrokkene ook”, bevestigt Kristof Aerts van het Antwerpse parket het nieuws.

Net vrij

De verdachte was in de loop van woensdag – vorige week – uit de Antwerpse gevangenis vrijgelaten. Voor welke feiten hij daar zat opgesloten is niet duidelijk. De man maakte er tijdens zijn bezoek aan de Mechelse rechtbank ook geen geheim van dat hij nog maar net vrij was en maakte daar zelfs twee keer melding van toen hij het uitstel kwam vragen. Of hij opnieuw is aangehouden, kon woensdagavond niet meer bevestigd worden.

Dit voorjaar zal de Antwerpenaar zich dus niet alleen moeten verantwoorden voor feiten rond cybercriminaliteit, maar ook voor de diefstal in het Mechelse gerechtsgebouw. tdk