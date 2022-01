Megan Fox en Machine Gun Kelly zijn verloofd, en vierden dat door elkaars bloed te drinken

© ISOPIX

De 31-jarige rapper vroeg de vier jaar oudere actrice dinsdag ten huwelijk. De twee werden anderhalf jaar geleden een koppel, nadat het vorige huwelijk van Fox in mei 2020 tot een einde kwam. Twee maanden eerder hadden zij en Machine Gun Kelly elkaar leren kennen op de filmset van Midnight. Fox heeft drie kinderen uit haar vorige huwelijk, haar verloofde heeft één dochter uit een vorige relatie.

Het aanzoek gebeurde in Puerto Rico, zo schrijft Fox op Instagram bij een filmpje van het moment. “In juli 2020 zaten we onder deze boom en vroegen we om magie. We waren ons niet bewust van de pijn die we samen in zo’n korte, hectische tijd zouden moeten doormaken. Onbewust van het werk en de offers die de relatie van ons zou eisen, maar dronken van de liefde. En het karma.”

“Op de een of andere manier, anderhalf jaar later, nadat we samen door de hel zijn gegaan en meer hadden gelachen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden, vroeg hij me met hem te trouwen”, gaat Fox verder. “En net zoals in elk leven voor dit en zoals in elk leven dat erop zal volgen, zei ik ja… en toen dronken we elkaars bloed.”