Goud pakken en toch ontslag nemen: succescoach Nederlandse hockeyvrouwen stapt ermee op door “slecht teamklimaat”

Alyson Annan stopt per direct als bondscoach van de hockeysters, waarmee ze afgelopen zomer nog goud won op de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de Nederlandse hockeybond KNHB zijn “de verschillen van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranje Dames te komen” tussen Annan en de bond de oorzaak van het vertrek.

“Na de Olympische Spelen in Tokio kwam tijdens de evaluatiegesprekken met de speelsters naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin zij hebben gepresteerd”, schrijft de KNHB. “De constatering was dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten waren die verbeterd konden worden. De KNHB, die het individuele welzijn van speelsters en staf vanzelfsprekend belangrijk vindt, besloot daarom tot verbetering van het prestatieklimaat op basis van drie pijlers.”

Met behulp van een externe begeleider werd er nog wel een traject gestart om de huidige teamcultuur te verbeteren. “De afgelopen drie maanden heeft de externe begeleider gebruikt om met staf en team de eerste stappen te zetten in dit traject”, zegt technisch directeur Jeroen Bijl. “Gaandeweg dit traject bleek dat de aanpak waarvoor wij als bond in dit traject gekozen hebben niet overeen komt met de visie die Alyson daarop heeft. Voor ons als KNHB is er geen andere weg dan de ingeslagen route die we met overtuiging in november zijn ingegaan. Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met de WK graag afgemaakt. Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal betekend heeft als bondscoach.”

Annan bevestigt het visieverschil. “Afgelopen maanden heb ik inzicht gekregen in de punten waar wij als team, staf en individu mee aan de slag konden gaan. Er is naar mijn mening geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, maar wel over de aanpak daarvan. Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie.”

Annan trad in 2015 aan als bondscoach van de hockeysters. Sindsdien won de ploeg goud en zilver op de Olympische Spelen. Ook werden er een wereldtitel en drie Europese in de wacht gesleept.