Het vertrouwen in de FIA kwijt: F1-toekomst Lewis Hamilton hangt af van onderzoek naar sensationele seizoensfinale in Abu Dhabi

Mogelijk hangt het feit of we Lewis Hamilton al dan niet terugzien op de F1-startgrid in 2022 af van de uitkomst van het onderzoek dat de FIA voert naar de incidenten tijdens de GP van Abu Dhabi eind vorig jaar.

Sinds de controversiële seizoensfinale van het het wereldkampioenschap Formule 1 in Abu Dhabi vorig jaar hult Lewis Hamilton zich in stilzwijgen. Tijdens die race ging de wereldtitel naar Max Verstappen nadat wedstrijdleider Michael Masi besliste om tijdens de safety car-procedure aan het einde van de race de gedubbelden die zich tussen Hamilton en Verstappen bevonden zich te laten ontdubbelen.

Hamilton was een vogel voor de kat voor Max Verstappen die op vers rubber stond en Verstappen won dan ook de race en het kampioenschap. Niet lang na de race liet Mercedes-teambaas Toto Wolff al weten dat hij niet zeker was of we Hamilton in 2022 op de startgrid zouden mogen begroeten.

Bronnen kort bij Hamilton claimen dat de zevenvoudig wereldkampioen het vertrouwen in de FIA heeft verloren en hij wil nu het resultaat van het onderzoek afwachten alvorens hij over zijn toekomst gaat beslissen.

Volgens Andrew Benson van ‘BBC’ heeft Mercedes toegestemd om hun beroep te laten varen op voorwaarde dat Nikolas Tombazis, het hoofd van de technische aangelegenheden op gebied van eenzitters bij de FIA, en Michael Masi, racedirecteur in de Formule 1, uit hun functies zouden gezet worden.

Mercedes zou een probleem hebben met Tombazis sinds hij de reglementen op aerodynamisch vlak eind 2020 veranderde in het nadeel van de formatie uit Brackley. Bij Mercedes zelf willen ze niet gezegd hebben dat er zo’n overeenkomst gesloten is met de FIA, ze willen enkel kwijt dat ze hun beroep laten varen op voorwaarde dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen en dat gepaste maatregelen genomen zullen worden.

Toto Wolff heeft alvast laten weten dat Mercedes de FIA hun verantwoordelijkheid zal laten nemen.

Over het algemeen wordt door de kenners verwacht dat de FIA Michael Masi niet de laan zal uitsturen om de simpele reden dat het moeilijk is om een vervanger te vinden voor hem. Maar buiten beschouwing gelaten of de FIA Masi nu uit zijn functie ontheft is het ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat Hamilton ook nog een contract heeft tot het einde van 2023 bij Mercedes.

Verwacht wordt dat de CEO van de Formule 1, Stefano Domenicali, zwaar tilt aan het feit of we Hamilton nog zullen terugzien in de Formule 1 want hij is ontegensprekelijk een superster in de sport en daarbuiten. Als een kampioen stopt met Formule 1 omdat zijn tijd erop zit wordt dat aanvaard maar als een ster als Hamilton er de brui aan geeft omdat hij het niet eens is met de wedstrijdleiding slaat de Formule 1 een mal figuur.

Daarom ligt de druk nu bij de bobo’s van de FIA en de nieuwe voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die meteen in het diepe gegooid wordt. Het is zonder twijfel wel een feit dat zoveel te langer de stilte duurt langs beide kanten, de onzekerheid groter zal worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

