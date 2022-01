Koning en koningin verleenden 788 financiële giften in 2021

De Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het koninklijk paleis kreeg vorig jaar in totaal 57.152 verzoeken toegestuurd, waarvan 7.147 een nieuwe hulpaanvraag bevatten (4.293 in 2020) en 7.282 een vervolg van eerdere hulpaanvragen betroffen (4.403 in 2020). 1.893 aanvragen hielden een verzoek om financiële hulp in.

De Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken kreeg onder meer vragen in verband met energiefacturen, gezondheidsfacturen, huisvestingsproblemen, voedselkosten en waterfacturen.

In 2020 kende het vorstenpaar 640 giften toe voor in totaal zowat 128.000 euro. Het uitbreken van de coronacrisis zorgde toen voor een lichte terugval door de bemoeilijkte wisselwerking met de betrokken sociale diensten. In 2019 werden 720 giften verleend, in 2018 ging het om 750 zogenaamde ‘bedelbrieven’.