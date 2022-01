Recordtemperatuur van 50,7 graden genoteerd in Australië

Terwijl het bij ons bibberen geblazen is, worden in Australië recordtemperaturen opgetekend. Donderdag was het in Onslow - in het westen van het land - rond 14.30 uur 50,7 graden.

De kaap van 50 graden werd sinds het begin van de metingen in de jaren 60 nog maar drie keer gerond. Ook in andere delen van het land werd die later donderdag gerond. De recordtemperatuur van 50,7 graden werd al eens bereikt op 2 januari 1960, aldus het nationale weerbureau.

De voorbije dagen was het al bijzonder warm in Australië. Daardoor is een zware storm ontstaan, Tiffany, waardoor de komende dagen enorme hoeveelheden regen verwacht worden.