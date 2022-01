‘Game of Thrones’-acteur Jason Momoa en Lisa Bonet zetten punt achter huwelijk

Een van de mooiste Hollywood-romances is voorbij. Game of Thrones-acteur Jason Momoa en actrice Lisa Bonet zijn niet langer samen, zo maken ze gezamenlijk bekend.

“We hebben allemaal de impact van deze veranderende tijd gevoeld”, schrijven de twee in een gezamenlijke mededeling. “Een revolutie is zich aan het voltrekken, en ons gezin is daar geen uitzondering op. Daarom delen we het nieuws dat we een punt zetten achter ons huwelijk.”

Momoa en Bonet leerden elkaar in 2005 kennen in een jazzclub. Hij was naar eigen zeggen meteen stapelverliefd op de actrice, vooral bekend van de Cosby Show, en al snel werden ze een koppel. Ze trouwden in 2017. In 2007 kregen ze een dochter - Lola - en een jaar later werd hun zoon Nakoa-Wolf geboren. Momoa zorgde mee voor Zoë Kravitz, de dochter van Bonet uit haar eerdere huwelijk met rocker Lenny Kravitz.

“De liefde tussen ons zal voor eeuwig blijven”, schrijven de twee nog in de mededeling. “We bevrijden elkaar, om te zijn wie we willen zijn.”