David Goffin geeft geblesseerd op in match tegen Andy Murray

David Goffin heeft geblesseerd opgegeven in zijn kwartfinale van het tennistoernooi van Sydney tegen de Brit Andy Murray. Op het einde van de eerste set gaf onze landgenoot er de brui aan met last aan de knie. Een ferme tegenslag op enkele dagen van de start van de Australian Open.

Het toernooi in Sydney verliep tot dusver uitstekend voor Goffin en zijn vorm leek in stijgende lijn met het oog op de Australian Open, maar in de partij tegen Murray werd onze Belgische nummer één bij de mannen weer afgeremd door blessurezorgen.

Goffin had de eerste set met 6-2 verloren toen hij last kreeg aan de linkerknie. Hij probeerde de partij nog te hervatten, maar gooide uiteindelijk de handdoek in de ring.

Tijdens de loting voor de Australian Open kwam Goffin uit tegen het 24ste reekshoofd, de Brit Daniel Evans (ATP 26).