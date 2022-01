Computerverkoop fors gestegen in 2021

De nood aan pc’s tijdens de coronapandemie blijft duren. Ondanks de massale tekorten aan halfgeleiders steeg de wereldwijde verkoop het voorbije jaar naar het hoogste niveau in bijna tien jaar tijd.

Marktonderzoekers IDC en Canalys stellen dat de markt voor pc’s zowat 15 procent groeide, Gartner houdt het op 9,9 procent. In totaal werden volgens hun cijfers vorig jaar 340 à 349 miljoen computers verkocht.

Marktleider is opnieuw Lenovo. Eén op vier verkochte pc’s vorig jaar werd geleverd door de Chinese producent. HP volgt met een marktaandeel van dik 20 procent, gevolgd door Dell (17 procent) en Apple (8 procent). Die laatste zag wel de groei het sterkst stijgen (+28 procent).

De verkoop van pc’s was jaren omgekeerd evenredig met het stijgend succes van smartphones. Consumenten gebruikten liever hun gsm, terwijl bedrijven minder snel hun computerpark vernieuwden. Daar bracht de coronacrisis verandering in. Telewerk en gesloten schoolpoorten zorgden voor een opstoot van de pc-verkoop. Eén pc per gezin volstaat niet meer.