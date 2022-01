Sander Gillé en Joran Vliegen grijpen naast plek in halve finales dubbelspel Adelaide

De Limburgse tandem verloor in de kwartfinales tegen de Bosniër Tomislav Brkic en Serviër Nikola Cacic, die het achtste reekshoofd vormen, in twee sets: 6-2 en 6-3. De wedstrijd duurde 58 minuten. Als vierde reekshoofd waren Vliegen en Gillé vrij in de eerste ronde.

Vorige week verloor het Belgische dubbelduo op een eerste toernooi in Adelaide zijn eerste wedstrijd, tegen de Fransman Benjamin Bonzi en de Monegask Hugo Nys in de tweede ronde. Vliegen en Gillé waren toen als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde.

De 30-jarige Gillé (ATP 26 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 32 dubbel) wonnen samen vijf ATP-titels, waaronder een vorig jaar in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege. (belga)