Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken test positief op corona dag na ontmoeting met Wilmès

De kersverse Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, is besmet met het coronavirus. Dat heeft hij woensdagavond zelf bekendgemaakt op Twitter. Dinsdag ontmoette hij in Brussel nog de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de buitenlandchef van de Europese Unie Josep Borell. Het was zijn eerste reis in zijn nieuwe functie.