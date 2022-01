Elise Mertens treft gewezen nummer twee van de wereld in eerste ronde Australian Open

In Melbourne is donderdag de loting bekendgemaakt van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat komende maandag van start gaat. Op de tabel staan in totaal zes landgenoten. Ook de naam van Novak Djokovic (ATP 1) is in de loting opgenomen, al is het nog niet zeker of hij effectief mag spelen.

Bij de vrouwen is Elise Mertens (WTA 20) de hoogstgeplaatste Belgische. De Hamontse, 19de reekshoofd Down Under, treft in de eerste ronde Vera Zvonareva (WTA 85). De 37-jarige Russische was in een ver verleden nog nummer 2 ter wereld en haalde onder meer de finale op Wimbledon en de US Open. In een mogelijke tweede ronde wacht een confrontatie met Oceane Dodin (WTA 96) of Irina-Camelia Begu (WTA 58).

Alison Van Uytvanck (WTA 56) ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeelster. Greet Minnen (WTA 84) kijkt de Roemeense Jacqueline Cristian (WTA 73) in de ogen. Kirsten Fipkens (WTA 206) treft de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 35), het 32ste reekshoofd. Maryna Zanevska (WTA 81) tot slot strijdt om een plaats in de tweede ronde met de Sloveense Kaja Juvan (WTA 86).

De Australische Ashleigh Barty (WTA 1) is het eerste reekshoofd in Melbourne. Zij treft in de openingsronde een kwalificatiespeelster. Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 14) begint haar toernooi tegen Camila Osorio (WTA 53). De zussen Williams zijn er dit jaar niet bij in Australië.

Bij de mannen is David Goffin (ATP 45) de enige Belg op de hoofdtabel. Hij ontmoet in de eerste ronde de Brit Daniel Evans (ATP 26), 24ste reekshoofd in Melbourne. In een mogelijke tweede ronde treft hij thuisspeler Alexei Popyrin (ATP 59) of de Fransmans Arthur Rinderknech (ATP 58).

Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) gaat in Melbourne op jacht naar zijn 21ste grandslamezege, waarmee hij recordhouder zou worden. Hij treft - als hij effectief mag spelen - in de eerste ronde zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 78).