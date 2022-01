Djokovic mag (voorlopig) spelen op Australian Open

Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet annuleren van het visum en het uitzetten van tennisser Novak Djokovic. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison donderdag bekendgemaakt. De naam van de Servische tennisser is alleszins opgenomen in de loting van de Australian Open: hij treft - als hij effectief mag spelen - in de eerste ronde zijn landgenoot Miomir Kekmanovic (ATP 78).

Djokovic gaat in Melbourne op jacht naar zijn 21ste grandslamzege, wat hem recordhouder zou maken. Zijn deelname is echter nog niet helemaal zeker, want hij wacht nog op een definitieve beslissing van de Australische minister van Immigratie Alex Hawke over een mogelijke uitzetting. “Er is nog geen beslissing genomen”, verklaarde premier Scott Morrisson donderdag.

Djokovic zag zijn visum vorige week bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Djokovic’ verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.