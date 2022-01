Hij berekende het gewoon zelf: Luca Brecel nu al zeker van de prestigieuze Masters snooker van… 2023

Momenteel vinden in het Alexandra Palace in Londen de Masters snooker plaats. Zonder Luca Brecel, maar die weet zich al zeker van een plek voor het toptoernooi in 2023.

Een opvallende post op Instagram woensdagavond. Brecel geniet van een spaghetti bolognese en schrijft: “Laatste momenten in Londen. Nu al zeker van een plek op de Masters volgend jaar.”

© Instagram

Brecel leefde dit seizoen op met een kwartfinale op de English Open, finaleplek op de UK Championships en eindzege van de Scottish Open. Maar dat was niet voldoende voor een ticket voor de Masters, het prestigieuze toernooi tussen de zestien beste snookerspelers ter wereld. Brecel is momenteel namelijk de nummer 17 op de wereldranglijst.

Zelfs icoon Ronnie O’Sullivan stelde zich vragen bij het selectieproces. “Luca verdient een plek op de Masters”, aldus ‘The Rocket’. “Het is niet de eerste keer dat je een soort wildcard moet hebben voor iemand die momenteel briljant speelt. Hij zou fantastisch zijn voor het toernooi. Het publiek zou smullen van zijn aanwezigheid.”

© PRESSASSOCIATION

Maar niet getreurd: Brecel is er in 2023 sowieso bij. Waarom? Dat berekende de Limburger zelf.

“Omdat ik volgend seizoen 51,000 punten ga verliezen en dan kom ik uit op 193,500”, begint hij. “Dat is al meer dan de nummer 16 van dit jaar. Die 193,500 punten worden zelfs sowieso minstens 223,500 punten aangezien ik voor twee toernooien nog 30,000 punten (Player Championship en Tour Championship, red.) moet krijgen. Vandaar dat ik dus nu al ruim voldoende punten heb.”

Brecel nam in het verleden twee keer deel aan de Masters. In 2018 verloor hij in de eerste ronde, een jaar later sneuvelde onze landgenoot in de kwartfinales.