Politievrouw steelt bankkaart van collega: “Niet naar naam gekeken”

Een politievrouw van 56 jaar oud uit Brussel-Noord is gisteren ondervraagd voor diefstal, er was ook een huiszoeking. De agente had de bankkaart van een collega gestolen en er tijdens de diensturen allerlei spullen mee gekocht. Dankzij de veiligheidscamera’s in de winkels werd ze meteen betrapt, zo bericht Sudpresse.

De vrouw zou de bankkaart in het commissariaat gestolen hebben. Tijdens haar diensturen trok ze ermee naar supermarkten Delhaize en DI. Ze kocht er onder meer een fles melk en een parfum. En in het station kocht ze een treinabonnement. Ze ging ook in de Quick eten.

Maar haar collega had snel door dat haar bankkaart uit haar portemonnee verdwenen was en ontdekte dat er betalingen waren uitgevoerd in verschillende winkels. De beelden van de veiligheidscamera’s werden opgevraagd en zo zag ze - tot haar grote verbazing en die van het halve korps - dat haar naaste collega achter de diefstal zat.

De stelende agente verklaarde dat ze de kaart niet gestolen maar gevonden had. “En ik heb niet naar de naam op de kaart gekeken. Anders had ik dit niet gedaan”, zou ze gezegd hebben. De politievrouw is na verhoor vrijgelaten. Ze riskeert ontslag en een veroordeling voor diefstal.