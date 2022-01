Meerderheid van Amerikanen vreest “ineenstorting” van democratie

Een grote meerderheid van de Amerikanen beschouwt politieke instabiliteit als de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten. De democratie zou er kunnen “instorten”, volgens een peiling die woensdag is vrijgegeven. Die bevestigt de diepe verdeeldheid in het land, een jaar nadat aanhangers van voormalig president Trump het Capitool bestormden.

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Quinnipiac is 76 procent van de ondervraagden van mening dat politieke instabiliteit de grootste bedreiging voor het land vormt, tegenover slechts 19 procent die landen die vijandelijk staan tegenover de VS vreest.

Het meest bezorgd zijn militanten of sympathisanten van de Democraten (83 pct tegenover 66 pct bij Republikeinen) en 18- tot 34-jarigen (80 pct).

Voorts vreest 58 procent van de ondervraagden een “ineenstorting” van de democratie, tegenover 37 procent die de democratie stevig genoeg acht om de diepe verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving te overwinnen.

Verzoening gefaald

De Democraat Joe Biden, die op 20 januari vorig jaar beloofde het land te “verzoenen” na de ambtstermijn van Donald Trump, lijkt te hebben gefaald: 53 procent van de Amerikanen is van mening dat de verdeeldheid de komende jaren zal verergeren, ten opzichte van slechts 13 procent die een verbetering voorspelt.

De opiniepeiling, die werd gehouden bij 1.313 Amerikaanse volwassenen tussen 7 en 10 januari (met een foutenmarge van 2,7 procentpunten), bevestigt andere recente peilingen.

Capitool

Twee derde van de Amerikanen geloofde begin januari dat de aanval op het Capitool door aanhangers van Donald Trump een teken was van toenemend politiek geweld en dat de Amerikaanse democratie nog steeds bedreigd wordt een jaar na de feiten, bleek uit een peiling van CBS News.

De ernst van de historische aanval op de tempel van de Amerikaanse democratie wordt echter geminimaliseerd door 44 procent van de ondervraagden van de Quinnipiac-peiling, die zegt dat het er “te vaak over gaat” en dat ze de aanval “achter zich willen laten”. In augustus 2021 was dat nog 38 procent.

Biden niet populair

Uit de peiling blijkt ook dat Biden erg onpopulair is op dit moment, met slecht 33 procent die hem gunstig gestemd is, ten opzichte van 36 procent in november. Een meerderheid van de kiezers is niet tevreden met zijn aanpak van Covid-19, de economie en het buitenlands beleid.

49 procent van de ondervraagden vindt dat het beleid van zijn regering het land verdeelt, 42 procent vindt dat het het land verenigt. De volksvertegenwoordigers in het Congres slaan ook een modderfiguur: 62 procent van de Republikeinen en 59 procent van de Democraten worden ongunstig beoordeeld.