Maaslands Vaccinatiecentrum start met vaccinatie van 5 tot 12-jarigen

Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen vanaf zaterdag 15 januari voor hun coronaprik terecht in het Maaslands Vaccinatiecentrum aan de Europalaan 157D in Dilsen-Stokkem (kruispunt Europalaan - Pannenhuisstraat). Dat kan uitsluitend na telefonische afspraak met het callcenter op 089 27 17 00 of via mail naar vaccinatiecentrum@elzmaasland.be. Wie contact opneemt, houdt best het rijksregisternummer bij de hand, want dat wordt gevraagd.

Heb je een uitnodiging ontvangen voor één van je kinderen en wens je de andere kinderen ook direct mee te laten vaccineren? Dat kan ook volgens het centrum. Meld dat tijdens het contact.

Je mag je kind ook laten meegaan met een grootouder, vriendje of vriendinnetje. Dan dien je wel het speciale toestemmingsformulier in te vullen en dit samen met het identiteitsbewijs van het kind mee af te geven. Het toestemmingsformulier is te downloaden op https://www.maasmechelen.be/vaccinatie-kinderen

